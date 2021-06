Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato ai cronisti presenti all’inaugurazione del calciomercato a Rimini. Su Raspadori conferma l’interesse dell’Inter e i contatti con Marotta: sarà lui il prossimo attaccante nerazzurro?

TRATTATIVE POSSIBILI – Giovanni Carnevali parla della possibilità che Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca lascino il Sassuolo: «Sono due ragazzi che hanno richieste, è inutile nasconderlo. La volontà comunque è di trattenerli, perché sono giocatori giovani: la politica del Sassuolo è basta sui ragazzi giovani. È chiaro che poi arrivano anche delle offerte importanti, ma io credo che comunque terremo fede al nostro pensiero per far sì che loro possano rimanere con noi. Con l’amico Giuseppe Marotta abbiamo parlato di Raspadori, ma è normale: è un giovane di prospettiva, un giovane che comunque noi non pensiamo di cedere. Con l’Inter abbiamo un rapporto ottimo, se riusciamo a far sì che i giocatori rimangano in una società italiana ci fa piacere, perché valorizza il nostro campionato. Inutile nascondere che le opportunità che ci sono dall’estero sono completamente diverse da quello che possono offrire le società nostre».