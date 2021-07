Carnevali (Sassuolo): «Raspadori all’Inter? Incedibile! Parlato con Marotta»

Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha rilasciato una nuova intervista, stavolta a “Notti Europee” su Rai 1. Il dirigente dei neroverdi conferma di aver parlato con Marotta di Raspadori, ma senza possibilità che vada all’Inter.

NON SI TOCCA – Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Giacomo Raspadori sono i tre gioielli del Sassuolo convocati agli Europei con l’Italia. Per Giovanni Carnevali sarà difficile una loro cessione: «Non è facile, soprattutto perché le condizioni economiche del calcio sono difficili. In Italia, a malincuore, dico che non abbiamo richieste da parte di nessuna società su questi ragazzi. Questo è un grande problema, perché vuol dire che il nostro calcio in questo momento non gode di un momento favorevole. Colloquio con Giuseppe Marotta per Raspadori all’Inter? Sì, ci siamo visti ieri (mercoledì, ndr). Ho buoni rapporti con tanti club, è importante avere buoni rapporti con loro. La squadra nerazzurra è attenta a Raspadori ma per noi è incedibile: non prendiamo in considerazione nessuna trattativa».