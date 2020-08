Carnevali (Sassuolo): “Boga-Inter? Non c’è due senza tre, magari! Ora…”

Condividi questo articolo

Carnevali Sassuolo

Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, è stato a cena con Ausilio questa sera (vedi articolo). Intervistato da Gianluca Di Marzio per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha risposto a una domanda su Boga all’Inter, non escludendo (seppur ridendo) il trasferimento.

CENA CON OPERAZIONE? – Giovanni Carnevali del Sassuolo risponde a una domanda su Jérémie Boga: «Lui all’Inter come Matteo Politano prima e Stefano Sensi poi? Non c’è due senza tre. Magari! (ride, ndr) Di solito è proprio nei momenti che si cena, di svago, che si riesce magari a portare a termine qualche operazione di mercato. In questo momento non sono mai facili, ma se non ci sono situazioni particolari il nostro obiettivo è continuare con Boga, Manuel Locatelli e tutti gli altri ragazzi del Sassuolo».