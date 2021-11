Carnevali ribadisce: «Raspadori all’Inter? Nulla di vero! A gennaio compriamo»

Carnevali non molla Raspadori, anzi rilancia per gennaio dove si augura di poter comprare qualche giocatore. Intervistato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport 24, l’Amministratore Delegato del Sassuolo ribadisce il no per l’Inter sul mercato.

FAKE NEWS – Giovanni Carnevali del Sassuolo aveva già smentito duramente le voci su Giacomo Raspadori nel pomeriggio (vedi articolo). Il dirigente conferma: «L’altro giorno ho letto un articolo in prima pagina dove si diceva che non c’è feeling tra Raspadori e l’allenatore nostro Alessio Dionisi, che potrebbe essere dato in prestito all’Inter a gennaio. Non è assolutamente vero nulla di tutto questo: Raspadori per noi è un giocatore importante, come Gianluca Scamacca. A gennaio noi non facciamo cessioni di giocatori, anzi ne andiamo a comprare. Non c’è neanche tanto interesse delle altre squadre. Il mercato di gennaio non lo valutiamo per questi ragazzi».