Carnevali: «Raspadori, trattiamo col Napoli. Pinamonti piace, un nodo da sciogliere»

Carnevali in un’intervista su Sportmediaset ha ammesso l’interesse del Sassuolo per Andrea Pinamonti, e la trattativa con il Napoli per Giacomo Raspadori.

PIACE PINAMONTI – Giovanni Carnevali ammette l’interesse del Sassuolo per Pinamonti e aggiunge: «Raspadori? In un modo o nell’altro dobbiamo definire perché a breve inizia il campionato e vogliamo che tutto si chiudesse prima. Da un po’ di giorni stiamo parlando con il Napoli, vediamo cosa riusciremo a fare nei prossimi giorni. La distanza è importante ma dipende dal punto di vista, noi terremo volentieri il giocatore. Il suo desiderio è quello di giocare in un grande club. Nel momento in cui dovesse andare via Raspadori dobbiamo sostituirlo con un giocatore con caratteristiche simili e in un ruolo uguale. Pinamonti è legato alla trattativa di Raspadori, a noi interessa e stiamo valutando varie opportunità. È un giocatore importante, però il giocatore ha un costo un po’ troppo elevato per una società come il Sassuolo».