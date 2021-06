Carnevali: «Raspadori-Inter? Resta al Sassuolo! Non ascoltiamo offerte»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato le voci di mercato su Giacomo Raspadori, accostato all’Inter ultimamente, e gli altri gioielli del roster neroverde. Qui parte delle sue dichiarazioni, apparse sull’edizione di “Tuttosport”, in un’intervista a firma di Filippo Cornacchia

BLINDATO – Giacomo Raspadori è un profilo che intriga l’Inter: per filosofia, collocazione tattica e prospettive di crescita (vedi articolo). Ma il Sassuolo è bottega cara, e lo conferma anche l’amministratore delegato, Giovanni Carnevali, nel corso di un’intervista rilasciata a “Tuttosport”: «Raspadori? Non ha prezzo, nel senso che non lo vogliamo vendere. Il Sassuolo punta sui giovani e Raspadori si deve consacrare con noi. Stesso discorso per Gianluca Scamacca. Raspadori resta al cento per cento. Non vogliamo nemmeno ascoltare eventuali proposte, per lui. Mentre per gli altri giocatori ambiti dai top club, vedremo. Qualche interesse concreto c’è, soprattutto dall’estero. Sì, Locatelli è uno di questi».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia

