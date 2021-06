Proseguono le interviste di Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo. Quest’ultimo ora è a cena con Marotta e, parlando a Gianluca Di Marzio per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ribadisce il gradimento dell’Inter per Raspadori già espresso in serata (vedi articolo).

NON SI MUOVE, PER ORA – Giacomo Raspadori è un talento del Sassuolo ora agli Europei. Con lui, dai neroverdi, ci sono nell’Italia anche Domenico Berardi e Manuel Locatelli. Di questo ne parla l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali: «È una grande soddisfazione, difficilmente uno poteva immaginare che in questo Europeo potessimo vedere tre giocatori del Sassuolo. Questo è un po’ il premio per la società in questi anni, il mio primo pensiero va al dottor Giorgio Squinzi perché per lui sarebbe stata una grande soddisfazione. Raspadori per l’Inter? Con Giuseppe Marotta c’è un rapporto di amicizia, giustamente l’Inter deve guardare i giovani più interessanti. Raspadori è uno di questi, è un 2000».