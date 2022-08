Carnevali: «Pinamonti? Parliamo con l’Inter e giocatore, ma non solo con lui!»

Giovanni Carnevali torna a parlare delle possibili operazioni di mercato tra Giacomo Raspadori (in uscita) e Andrea Pinamonti (in entrata).

IL MERCATO – Giovanni Carnevali chiarisce ancora la situazione legata al mercato, in particolare quella dell’ex attaccante dell’Empoli: «Andrea Pinamonti? Stiamo parlando con l’Inter, ma non solo con lui. Manca ancora l’intesa con il giocatore. Nessuna novità per Giacomo Raspadori, dobbiamo parlare col Napoli».