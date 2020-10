Carnevali: “Mercato? Giorni di fuoco! Inter cerca Locatelli? Uscite chiuse”

Giovanni Carnevali

Carnevali, che oggi è stato avvistato nella sede dell’Inter (vedi articolo), è intervenuto ai microfoni di “sportmediaset.it” per chiarire la situazione del Sassuolo. Il direttore sportivo neroverde esclude un ritorno del club nerazzurro per Locatelli

GIORNI DI FUOCO – Giovanni Carnevali fa il punto sul mercato del Sassuolo e sull’interesse dell’Inter per Locatelli: «Mancano ancora tre giorni, per cui sono tre giorni di fuoco. Boga, Locatelli e Berardi? L’obiettivo era trattenere questi ragazzi che consideriamo dei nuovi acquisti. Se riusciamo a trattenerli vuol dire che abbiamo fatto un capolavoro perché sono giocatori richiesti da grandi società. Se è possibile un ritorno dell’Inter per Locatelli? Noi abbiamo sempre fatto della nostra forza la programmazione, per cui non possiamo immaginare, a tre giorni dalla chiusura del mercato, di cedere uno dei nostri giocatori più importanti. Per cui per noi le uscite sono chiuse, a meno di qualche altra richiesta per altri giocatori per i quali ci sono già trattative in corso, ma sicuramente non riguardano questi calciatori qui».