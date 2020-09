Carnevali cambia rotta su Boga: “L’Inter? Per il momento no. Sensi…”

Giovanni Carnevali

Carnevali era stato intervistato da Sky Sport poco più di ventiquattro ore fa, e con una battuta aveva detto di augurarsi Boga all’Inter come Sensi e Politano (vedi articolo). L’Amministratore Delegato del Sassuolo, intervistato dai cronisti presenti all’apertura del calciomercato a Rimini, stasera ha dato un’altra squadra sull’esterno. Un breve commento, da parte sua, anche su Sensi.

DA ESCLUDERE – Giovanni Carnevali fa capire come su Jérémie Boga quella di lunedì sera sia stata solo una battuta: «Diciamo che su Boga, spesso e volentieri, novità ce ne sono ogni giorno. È un giocatore sicuramente fra i più richiesti nostri, il desiderio come abbiamo sempre detto è di fare conto su di lui anche per questa stagione. Di richieste ne abbiamo, stiamo facendo valutazioni. Quale cifra? Al di là del discorso di aspetto economico è un discorso di società. Il Sassuolo, in questi anni, ha cominciato anche un percorso di accordi con le società. Facciamo anche queste valutazioni, perché credo che sia importante che il Sassuolo, anche in ambito europeo, abbia contatti. Il Napoli, fra le società italiane, è stata fra le prime. Abbiamo un rapporto importante con Aurelio De Laurentiis, per cui è normale che nel momento in cui dovessimo avere l’idea di cederlo sarebbe fra le prime. L’Inter? Per il momento no».

L’EX – Carnevali con l’Inter dovrà formalizzare il riscatto di Stefano Sensi, che resterà in nerazzurro. Da parte sua un breve commento sulla stagione 2019-2020 del centrocampista: «La prima parte eccezionale, la seconda parte purtroppo ha avuto degli infortuni. Però ha tutte le possibilità per poter dimostrare il suo vero valore».