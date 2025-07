Carnevali: «Buchanan? Ne stiamo parlando! Contatti per Stankovic»

Il Sassuolo pensa ad un doppio colpo dall’Inter: Buchanan e Stankovic. A confermarlo l’AD della società neroverde Giovanni Carnevali, presente, insieme a Piero Ausilio, a Villalpebella.

MERCATO APERTO – Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, si esprime in questo modo sul mercato della squadra neroverde: «Può succedere di tutto. Avevamo l’obiettivo di fare un’uscita importante come Laurientè e possiamo ritenerci soddisfatti. Questa era la priorità, ora possiamo concentrarci sulle entrate e non sulle uscite». Potrebbe scattare quindi presto l’asse Inter-Sassuolo per qualche giocatore in uscita dai nerazzurri.

Asse Inter-Sassuolo molto caldo, l’AD Carnevali parla sia di Buchanan che di Stankovic

BUCHANAN – Le parole di poco dell’AD Carnevali si riflettono ovviamente sulla pista Tajon Buchanan: «Con l’Inter ne abbiamo parlato, continueremo anche con Ausilio. Bisogna capire anche la scelta del ragazzo: tante volte hanno ambizioni e pensano di poter andare in club più grandi. Poi ci sono procuratori che sono determinanti per finalizzare le operazioni». Il canadese nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Villarreal.

STANKOVIC – Lo stesso Carnevali ha poi rivelato anche le chiacchierate sul figlio d’arte: «Giocatore importante, valutiamo. Cerchiamo in certi ruoli giocatori con maggiore esperienza, però anche con l’Inter parliamo di lui». Sul serbo c’è anche il Bruges.