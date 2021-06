Carnevali blinda Raspadori: «Incedibile, non ci priviamo dei giovani»

Intervistato dall’emittente locale TRC – Telemodena, Giovanni Carnevali – Amministratore Delegato del Sassuolo – ha dichiarato incedibile Giacomo Raspadori, attaccante seguito con interesse anche dall’Inter.

BLINDATO – Giacomo Raspadori è sicuramente uno dei giovani e degli attaccanti più interessanti del calcio italiano. Tanto da aver attirato su di sé anche lo sguardo attento dell’Inter, che potrebbe puntare su di lui per rinforzare l’attacco. Di questo ha parlato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo. Togliendolo di fatto dal mercato. Queste le sue parole su una possibile cessione: «Raspadori per noi è incedibile. Non vogliamo privarci dei nostri giovani più importanti».