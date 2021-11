Carnevali avvisa l’Inter: «Frattesi e Raspadori? Valuteremo a gennaio»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calcio e Finanza, sottolineando la situazione sul mercato di Raspadori e Frattesi, entrambi nel mirino dell’Inter.

VALUTAZIONI – Giovanni Carnevali ha parlato delle possibili strategie di mercato del Sassuolo. Specialmente su due dei giovani neroverdi che sono entrati anche nel mirino dell’Inter. Queste le parole dell’Amministratore Delegato: «Lasciamo arrivare gennaio e poi valuteremo. Quel che posso dire che per la pandemia le operazioni sono molto più difficili di un tempo. La Juventus avrebbe terminato la trattativa per Locatelli in maniera molto più veloce in tempi normali, invece in estate abbiamo dovuto fare un gran lavoro».

Fonte – Calcio e Finanza, Luciano Mondellini