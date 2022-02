Carnevali avverte l’Inter: «Scamacca vale 45 milioni? Magari anche di più!»

Carnevali è intervenuto ai microfoni di sportmediaset.it, dove ha ribadito quanto siano richiesti Scamacca, Frattesi e Raspadori. Sui primi due in particolare c’è anche l’Inter, che ha gettato le basi per giugno (vedi articolo). L’amministratore delegato neroverde però avverte il club nerazzurro

RICHIESTE DA OGNI DOVE – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla dei gioielli neroverdi sui quali sta lavorando anche l’Inter: «Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori? Su questi ragazzi abbiamo avuto già delle richieste, soprattutto anche adesso ma questa stagione non siamo propensi a fare cessioni. Non abbiamo la necessità di dover vendere questi ragazzi, vogliamo tenerceli. Poi è chiaro che sono ragazzi che stanno facendo bene e sarà difficile cercare di trattenerli ma finché abbiamo questi problemi ben vengano. Se Scamacca vale 45 milioni? Non abbiamo mai fatto una valutazione perché vuol dire che dai un valore e la società che te lo richiede lo sa, com’è successo alla Fiorentina con Dusan Vlahovic. Dipende sempre molto dalla società, non avendo necessità non abbiamo fatto nessun valore. Magari Scamacca vale anche di più. È un ragazzo straordinario e avrà tutto il tempo. Ne abbiamo diversi, Raspadori per esempio è stato richiesto da una società inglese. È difficile dire di no ma ogni tanto bisogna anche resistere».