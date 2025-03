Carnevale (capo scout Udinese): «Lucca si dimostri da Inter! Bijol…»

Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato a 4 giorni da Inter-Udinese focalizzandosi anche su Lucca e Bijol. Entrambi piacciono al club nerazzurro.

INTER-UDINESE – Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato su Sportitalia.it. Questo il suo pensiero sul match di domenica: «C’è da dire che dopo la sosta l’Inter ha sempre vinto, dunque dico all’Udinese che non dobbiamo aspettarci un’Inter stanca per gli impegni internazionali. I campioni anche quando non sono al massimo ti fanno gol. Sulla carta l’Inter dovrebbe vincere, ma le partite vanno sempre giocate e basta vedere Napoli-Udinese, dove sembravamo noi il Napoli. Runjaic sta dando grande continuità con il suo lavoro. C’è una difesa fortissima, così come dei giocatori importanti fra centrocampo e attacco, un’identità ed una squadra consolidata».

LUCCA – Poi Carnevale sprona l’attaccante friulano: «Quando incontri squadre come l’Inter non è mai facile se te la vedi con gente come Acerbi, Bisseck, e gli altri, ma dovrà essere caparbio. Se vuoi andare in una grande squadra devi far gol alle grandi squadre. Insomma, già da domenica dovrà far vedere di essere un giocatore da Inter, senza guardare in faccia nessuno o essere timido o riverente nei confronti dei grandi campioni. Dico Inter, ma parlo delle big che possono essere Napoli, Juventus Barcellona, eccetera».

BIJOL – E Carnevale conclude anche sul difensore sloveno in orbita nerazzurra: «Può giocare in qualsiasi difesa delle prime squadre d’Italia. Il livello raggiunto oggi è quello, fra le prime 3-4 d’Italia. Non è stata una scommessa da parte dell’Udinese, dato che lo conoscevo che giocava a centrocampo e me lo ero immaginato difensore centrale, dove aveva giocato. E dissi che poteva diventare un grande centrale. Il calcio italiano poi lo ha migliorato tantissimo».