Carnevale: “Musso? Big fanno bene a seguirlo. Sarà come Handanovic”

Musso fa gola a molte big, tra cui anche Inter e Milan (qui gli ultimi rumors). Andrea Carnevale, capo dello scouting dell’Udinese parla di mercato, ma anche delle caratteristiche dell’argentino, paragonato a Handanovic. Un pensiero anche sul Coronavirus e la Serie A (qui il bollettino di oggi). Di seguito le sue dichiarazioni odierne a “Radio Marte”

UN PORTIERE PER IL FUTURO – Ecco le parole di Carnevale: «Musso al Milan? C’è sempre il mio Presidente che si occupa di queste operazioni. Posso dire che come Meret diventerà uno forte anche lui. Magari ora l’azzurro è sottotono ma ritornerà il portiere che conosciamo noi. Musso è un portiere della Nazionale argentina, ne diventerà presto il titolare. Le grandi squadre fanno bene a metterci un occhio, perché è innanzitutto un bravo ragazzo, molto professionale e che secondo me diventerà come Handanovic. Coronavirus, quando riprenderà il campionato? Spero che questa emergenza possa finire quanto prima, ma la mia percezione è che la Serie A non possa iniziare di certo il 4 di aprile. Mi sembra strano, ci spero ma non ci credo. A Maggio? Potrebbe essere possibile. Siamo al 20 marzo e non abbiamo ancora raggiunto il picco, la gente continua ad uscire».