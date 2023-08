Carlos Augusto atteso per le visite mediche! Ma non al CONI: la situazione

Carlos Augusto sarà un giocatore dell’Inter, tutti i dettagli con il Monza e il giocatore sono stati definiti. Lui è atteso a Milano per le visite mediche, ma non al CONI.

VISITE MEDICHE – Inizia oggi l’avventura di Carlos Augusto all’Inter, atteso in mattinata a Milano per le visite mediche. Il calciatore, secondo quanto precisato da Sportmediaset, non dovrebbe passare al CONI perché ha già l’idoneità sportiva. Quindi direzione Humanitas e poi nel pomeriggio in sede per la firma sul contratto. In nerazzurro guadagnerà circa 2 milioni grazie al decreto crescita. Al Monza, invece, diritto ri dirscatto fissato a 13 milioni.

Fonte: Sportmediaset