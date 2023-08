Carlos Augusto-Inter, debutto da ex da non escludere – CdS

Nella giornata di ieri Carlos Augusto ha completato le visite mediche e firmato il contratto che lo porta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Con il debutto da ex che non va escluso.

DEBUTTO IMMINENTE – Carlos Augusto è un nuovo calciatore dell’Inter. Manca di fatto soltanto l’annunciuo ufficiale, ma tutto l’iter è completo: visite mediche, firma dei documenti tra i club e firma del contratto per il calciatore. Il suo arrivo lo porta già a poter debuttare da ex – a partita in corso – proprio nella gara di sabato sera contro il Monza. Con ogni probabilità sarà Federico Dimarco a scendere in campo da titolare, ma Carlos Augusto si farà già trovare pronto per esordire con la sua nuova maglia contro i suoi ex compagni.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia