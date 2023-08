Carlos Augusto, Galliani in sede per chiudere con l’Inter – SI

L’Inter sta per concludere la trattativa-lampo per Carlos Augusto. Adriano Galliani è in sede di Viale della Liberazione, la testimonianza su Twitter da Gianluca Viscogliosi per Sportitalia.

AI DETTAGLI – Adriano Galliani è nella sede di Viale della Liberazione per chiudere la trattativa tra Inter e Monza per l’esterno sinistro Carlos Augusto. Il brasiliano sostituirebbe Robin Gosens in uscita verso l’Union Berlino per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Di seguito il video postato su Twitter da Gianluca Viscogliosi per Sportitalia.