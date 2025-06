Carlos Augusto, piomba una big europea: posizione dell’Inter chiara! –SI

Carlos Augusto attira su di sé i riflettori europei. Un club si interessa dell’esterno brasiliano e l’Inter risponde, comunicando immediatamente la propria posizione.

NUOVO INTERESSE – La finestra estiva di mercato dà il via a nuovi sondaggi da parte dei club, intenzionati a rinforzarsi. In quest’ottica, c’è qualcuno che sta provando a bussare alla porta dell’Inter per chiedere informazioni su uno dei suoi calciatori. Si tratta dell’Atletico Madrid, che in queste ore sta mostrando interesse per Carlos Augusto. A raccontare l’indiscrezione di mercato è il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, che spiega anche qual è la posizione del club nerazzurro.

L’Atletico Madrid bussa alla porta dell’Inter: ecco le intenzioni del club nerazzurro su Carlos Augusto

LA POSIZIONE – Mentre la squadra di Cristian Chivu è impegnata al Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra prosegue con i lavori in entrata e in uscita. Su quest’ultima lista, però, sembra non esserci scritto il nome di Carlos Augusto. Stando a quanto riporta Longari, infatti, i nerazzurri hanno chiuso la porta all’Atletico Madrid. L’esterno brasiliano, dopo il passaggio di testimone in panchina tra Inzaghi e Chivu, è attualmente considerato incedibile. Il classe ’99, dunque, sembra essere destinato a restare a Milano la prossima stagione, per cui l’Atletico Madrid dovrà virare su un altro profilo per rinforzare la rosa di Diego Simeone.