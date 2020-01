Carli (DS Cagliari): “Qui anche per la vendita di Barella all’Inter. Nandez…”

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, oltre a parlare di Nainggolan (vedi articolo) si è soffermato anche su altri temi di mercato. Fra questi la posizione di Nandez, accostato di recente all’Inter, e su uno che nerazzurro già lo è: Barella.

NO ALLA CESSIONE – Nahitan Nandez è uno dei gioielli del Cagliari. Il centrocampista uruguayano, il 14 gennaio, avrà da giocare contro l’Inter in Coppa Italia, ma pure una vicenda in tribunale. Il direttore sportivo Marcello Carli spiega la situazione: «Il discorso di Nandez è molto tranquillo. Nandez sta bene, anche oggi si è allenato. È stato a casa ed è tornato bello riposato, aveva il problema che non aveva mai fatto uno stacco ed era stanco, aveva avuto anche quattro partite in nazionale. È tornato riposato, è sereno e si sta allenando alla grande. Ha fatto un girone d’andata su livelli importanti, siamo strafelici. Non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari, poi se una squadra ci dà ottanta-novanta milioni non lo so. La nostra idea è tenere la squadra che ci ha portato ad avere tutti questi punti e fare un girone di ritorno di livello».

LE SCELTE – Carli spiega come si muoverà il Cagliari a gennaio: «Siamo partiti che questo era il nostro anno di ricostruzione, anche col presidente ieri sera abbiamo parlato di questo. Sappiamo che può essere l’anno dove iniziare a costruire, l’anno scorso era un’annata particolare con tanti giocatori in scadenza. Stiamo iniziando ora, figuriamoci se noi a gennaio abbiamo intenzione di vendere qualcosa. Poi la proprietà l’ha dimostrato l’anno scorso, su Nicolò Barella avevamo delle offerte pazzesche a gennaio e non abbiamo mai pensato di venderlo. Su Nandez siamo sereni, il ragazzo si sta allenando alla grande e spero che giochi una grande partita a Torino e un grande girone di ritorno. Era un po’ stanco, ora si è riposato e sono convinto che con la maglia del Cagliari farà un gran campionato».

CENTROCAMPO – Carli torna sul discorso di Nandez e sul contenzioso contrattuale fra il Cagliari e l’agente, Pablo Bentancourt: «Lui non c’entra niente con questa situazione del 14 gennaio. Non c’entra niente il ragazzo, l’agente ritiene che sia stato fatto qualcosa sui diritti d’immagine. La società non ha mai risposto perché il giocatore non ha mai avuto problemi, è l’agente che pensa ci siano problemi. Noi siamo sereni e tranquilli, pensiamo che questo ragazzo continui con le sue prestazioni. Non abbiamo niente da dire, su questo discorso di Nandez siamo molto contenti di averlo qui. Barella è stata una vendita importante, se siamo qui è anche e soprattutto per merito della vendita di Nicolò».

