Carli (DS Cagliari): “Nainggolan? Tenerlo sogno non facile. Occasione…”

Condividi questo articolo

Nainggolan è in prestito dall’Inter al Cagliari per questa stagione, ma non ci sono opzioni per il riscatto. Il direttore sportivo dei rossoblù, Marcello Carli, sta tenendo in questi istanti la conferenza stampa di inizio anno: a domanda dell’inviato di Inter-News.it ha parlato della situazione del belga.

A TITOLO DEFINITIVO? – Radja Nainggolan per questa stagione giocherà nel Cagliari, poi il suo futuro sarà tutto da definire. Il direttore sportivo Marcello Carli parla all’inviato di Inter-News.it: «Ci sono due strade. Il presidente di Nainggolan ha già detto qualcosa e secondo me è stato serio. La situazione di Radja non è una situazione semplice: è un giocatore che ha avuto una valutazione importante, lo sta dimostrando in campo. Noi abbiamo avuto questa occasione e l’abbiamo preso. Se mi chiedessi se sono contento che Nainggolan giocasse nel Cagliari anche l’anno prossimo cosa ti direi? Che io andrei a nuoto a prenderlo. In questo momento dire di sapere se l’altro anno giocherà nel Cagliari sarebbe prendere in giro la gente. A ora è un’operazione complicata, a giugno se c’è una possibilità su cento il Cagliari ha dimostrato di prenderla. Per me il modo serio è dire come dice il presidente (vedi articolo): sappiamo che è in prestito, non è una cosa semplice ma poi, se ci fosse anche il 10% di possibilità, il Cagliari se la gioca come ha fatto quest’anno. Sarebbe un bel sogno, non semplice da realizzare. È successo quest’anno, magari succede anche il prossimo ma non lo dico per certo che succederà. Se c’è una possibilità di tenere Nainggolan stai tranquillo che ce la giochiamo».