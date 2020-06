Carli (DS Cagliari): “Nainggolan Ã¨ dell’Inter, decidono loro! Felici di lui”

Carli (DS Cagliari): “Nainggolan è dell’Inter, decidono loro! Felici di lui”

Sul futuro di Nainggolan ha parlato il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli. Il dirigente dei sardi, ai microfoni di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, ha spiegato che il centrocampista ex Roma tornerà all’Inter che deciderà cosa fare con il belga

SUL NINJA – Di seguito le parole di Marcello Carli sul futuro di Radja Nainggolan: «Io ho trovato un giocatore forte e un ragazzo di livello, con noi non ha creato alcun problema. Poi Radja è talmente generoso e si dà a tutti, non chiude la porta. Se gli chiedono di andare a fare una manifestazione a qualsiasi ora lui va da tutti. Purtroppo non si rende conto che dando ascolto a tutti, viene tutto riportato. Questa è una cosa che mi fa anche un po’ incazzare. Lui è attaccato al Cagliari, nella testa ha di far bene queste dodici partite. Poi è un tesserato dell’Inter, ha un contratto di altri due anni con l’Inter e farà la sua strada. Se l’Inter riterrà di non tenerlo vedremo che succede. Adesso non so ancora dirvi cosa potrebbe succedere. Ora ha un piccolo problemino, un fastidio al polpaccio. Lui non ha mai sbagliato atteggiamento, non è mai stato presuntuoso. Non ha mai fatto pesare il fatto di avere un livello magari più alto. Lui ha un sentimento forte, noi siamo stra-felici di lui. A volte viene strumentalizzato, basta che dica una cosa e allora “vuole andare via, vuole tornare alla Roma“. Non è assolutamente vero. Lui è sereno, vuole far bene queste partite. Poi il futuro si vedrà quando finirà il campionato. Il ragazzo è dell’Inter, che ne detiene i diritti sportivi».