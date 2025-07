Carboni, che voglia di Genoa! Domani due tappe importanti – Sky

Valentin Carboni ha tanta voglia di Genoa. L’argentino, che lascia l’Inter in prestito, domani vivrà il suo primo giorno da genoano. Continua dunque l’asse tra Milano e Genova. Lo scorso anno fece il percorso inverso Josep Martinez.

DOMANI CARBONI DAY – Dopo l’aggiornamento di qualche minuto (vedi articolo), arrivano adesso altre novità sul fronte Valentin Carboni. Domani il ragazzo argentino classe 2005, come riferisce Gianluca Di Marzio, farà le visite mediche col Genoa e poi raggiungerà la squadra al ritiro di Moena. Il centrocampista offensivo si trasferisce in Liguria in prestito secco a titolo gratuito, con l’Inter che invierà al Genoa dei bonus fino ad un milione di euro per incentivare la presenza in campo del giocatore.

Carboni al Genoa per riprendersi l’Argentina e l’Inter nel 2026

NUOVA OCCASIONE – Carboni, infatti, ha deciso di rientrare prima dalle vacanze, in maniera tale da raggiungere il prima possibile la sua nuova squadra e il suo nuovo allenatore Patrick Vieira, il quale ha peraltro parlato di lui qualche ora fa (vedi articolo). Per Valentin sarà la stagione del riscatto, dopo quella sfortunata dello scorso anno quando al Marsiglia durò pochissimo in virtù della rottura del legamento crociato. Ora l’occasione Genoa per riprendersi la Nazionale e ripresentarsi all’Inter nel 2026 con un altro status.