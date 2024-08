Carboni-Venezia, si avanza con l’Inter dopo la farsa River Plate!

Si sta risolvendo in breve tempo la situazione di Franco Carboni, costretto a tornare all’Inter dopo il dietrofront col River Plate. Ora c’è il Venezia che può arrivare in soccorso per prenderlo: lo conferma Sportitalia.

VENEZIA NUOVO CLUB – Andata e ritorno in Argentina per Franco Carboni. Solo quaranta giorni fa si era concretizzato il trasferimento al River Plate, un passaggio in “patria” per lui che è italo-argentino. Ma non ha nemmeno fatto in tempo a esordire coi Millonarios, limitandosi a quattro panchine in campionato. Questo perché, nel frattempo, è stato esonerato Martin Demichelis col grande ritorno di Marcelo Gallardo come allenatore. Che ha deciso di non contare su Carboni, costringendolo a tornare all’Inter.

Carboni torna all’Inter solo di passaggio: dal River Plate al Venezia!

IL PASSAGGIO – C’è il Venezia di Eusebio Di Francesco come soluzione d’emergenza trovata per risolvere questo caso di mercato piuttosto intricato. Sportitalia fa sapere che la voce emersa nel pomeriggio trova fondamento e che si sta andando avanti con questa trattativa. Che dovrà chiudersi per forza di cose in tempi brevi, visto che il mercato è aperto sino al 30 agosto. Carboni risolverà quindi il prestito col River Plate, facendo ritorno all’Inter che lo girerà al Venezia in Serie A.