Carboni, ci siamo per il passaggio al Monza: visite mediche in corso!

Franco Carboni si sta sottoponendo alle visite mediche di rito per definire il proprio passaggio in prestito dall’Inter al Monza. Per lui salto di categoria importante dopo i primi sei mesi di Cagliari

QUASI FATTA − Il salto di categoria di Carboni sta ormai per definirsi. Il giovane difensore argentino sta svolgendo le visite mediche con il Monza. Presto sarà dunque un nuovo giocatore brianzolo a disposizione di Raffaele Palladino. Finita l’avventura in prestito al Cagliari, con l’Inter che adesso lo potrà visionare molto più da vicino. Con Carboni, diventano due i giocatori interisti in prestito al Monza. Da non dimenticare infatti Stefano Sensi, ristabilitosi dopo la frattura malleolo-peronale.