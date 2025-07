Carboni sempre più vicino al Genoa, accordo con l’Inter: i dettagli – Sky

Dopo l’esperienza al Mondiale per Club con l’Inter, conclusa con un gol e prestazioni incoraggianti, Valentin Carboni è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A.

TUTTO FATTO – Valentin Carboni reduce da una stagione condizionata dall’infortunio durante il prestito al Marsiglia, ripartirà dal Genoa. È quanto emerso dall’incontro avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza nerazzurra e quella rossoblù. Le due società hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento di Carboni in Liguria con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto. Un dettaglio non da poco, che conferma come l’Inter continui a credere fortemente nel potenziale del giovane trequartista argentino, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. L’accordo, seppur verbale, è ormai solido. La chiusura definitiva dell’operazione è attesa per la prossima settimana, al rientro di Carboni dalle vacanze. Il Genoa ha mosso i passi giusti per assicurarsi un rinforzo di qualità, approfittando della volontà dell’Inter di garantire al ragazzo un ambiente dove poter giocare con continuità.

Carboni al Genoa, tutto pronto!

NUOVA ESPERIENZA – La mossa dell’Inter è strategica: l’obiettivo è permettere a Carboni di maturare ulteriormente nel contesto competitivo della Serie A, per poi valutare il suo ritorno a Milano in vista della stagione successiva. A Viale della Liberazione sono convinti che il classe 2005 possa diventare un protagonista in futuro, ma serve tempo e spazio per crescere senza pressioni. Carboni-Genoa, ci siamo quasi: una nuova tappa per continuare a costruire il futuro.