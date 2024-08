Carboni in sede Inter: è il momento del rinnovo. Poi Marsiglia!

Gran giorno per Valentin Carboni, appena arrivato nella sede dell’Inter per rinnovare il suo contratto. Poi scatterà il passaggio successivo che prevede la partenza per Marsiglia.

ACCORDO – Inizia una settimana particolarmente importante per Valentin Carboni, ormai promesso sposo del Marsiglia. L’Inter e il club francese hanno trovato da qualche giorno un accordo per il trasferimento del giovane argentino, che partirà per un prestito oneroso di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più bonus e contro-riscatto per il club nerazzurro a 40 milioni di euro. Prima di firmare per il Marsiglia, però, Valentin Carboni ha ancora una pratica da sbrigare a Milano con l’Inter.

Carboni pronto a volare a Marsiglia: prima c’è il rinnovo con l’Inter!

PROGRAMMA – Questa mattina Carboni è comparso in Viale della Liberazione, entrando nella sede dell’Inter accompagnato dal suo procuratore Giuseppe Riso. Il motivo è ormai noto a tutti: il rinnovo di contratto col club nerazzurro. Il giovane argentino prolungherà il matrimonio con l’Inter fino al 30 giugno del 2029 a un milione e mezzo di euro a stagione. Dopo avere risolto questa pratica Carboni potrà diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Roberto De Zerbi, infatti, attende impaziente il suo centravanti, che partirà per la Francia nel primo pomeriggio. Adesso, dunque, si attende solo che il tutto venga ufficializzato.