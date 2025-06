Carboni resta o va via? In Serie A un club lo ha chiesto! Chivu riflette – TS

Il ritorno dopo il lungo infortunio e il gol al Mondiale per Club: il futuro di Valentín Carboni all’Inter resta ancora tutto da scrivere. Il club si interroga sul da farsi. Secondo Tuttosport, un club in Serie A lo ha richiesto ai nerazzurri.

TORNATO – Dopo una stagione 2023/24 da promessa luminosa con il Monza, il giovane talento argentino sembrava destinato a una nuova esperienza formativa all’estero, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi pronto ad accoglierlo per un’annata di crescita tecnica e tattica. Il destino ha giocato un brutto scherzo: un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro ha interrotto sul nascere i piani. Otto mesi di stop e una stagione praticamente persa. Ora che Valentin Carboni è pienamente recuperato, l’Inter si interroga sul da farsi. L’ipotesi più concreta, al momento, è quella del prestito, utile per permettergli di recuperare ritmo e minutaggio. Tra le pretendenti, si è fatto avanti con decisione il Genoa, club che ha spesso rappresentato terreno fertile per i giovani argentini. Non è un caso che diversi sudamericani abbiano trovato nel Grifone la giusta rampa di lancio verso il grande calcio e, in alcuni casi, proprio verso l’Inter.

Carboni come Pio Esposito, resta all’Inter? Tatticamente interessa

VALUTAZIONE – La possibilità di vedere Carboni in rossoblù convince anche per motivi tattici: il trequartista potrebbe trovare continuità in un contesto competitivo ma non troppo pressante, inserendosi in un progetto tecnico che valorizza il talento. Ma la decisione finale non è ancora stata presa. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, infatti, non ha escluso a priori la permanenza del giocatore a Milano, valutando la possibilità di utilizzarlo come trequartista di riserva, profilo che oggi manca tra le alternative offensive interiste. Lo stesso caso di Francesco Pio Esposito, confermato in rosa dopo l’ottima prestazione al Mondiale per Club, suggerisce che Chivu possa voler puntare anche su Carboni, credendo nella sua crescita interna.

NON SOLO IN SERIE A – Nel frattempo, il River Plate osserva da lontano, interessato a riportare in patria un talento cresciuto in Italia, anche per colmare il vuoto lasciato dalla partenza del gioiello Mastantuono verso il Real Madrid. La prossima settimana potrebbe essere decisiva. Carboni è pronto a ripartire: Genoa o Inter, prestito o permanenza, ma sempre con l’obiettivo di tornare protagonista.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati