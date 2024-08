Carboni, quale futuro dopo il ritorno dal River Plate? Un altro club di Serie A lo vuole

Franco Carboni, che nelle ultime stagioni ha giocato tra Monza (Serie A) e Ternana (Serie B), è pronto a tornare a disposizione dell’Inter dopo il clamoroso dietrofront col River Plate e la rescissione contrattuale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, su di lui un nuovo club di Serie A.

RESCISSINE – Franco Carboni, si trova nuovamente al centro di una movimentata sessione di mercato. Dopo essere stato ceduto in prestito al River Plate, il suo trasferimento ha subito una brusca frenata nelle ultime settimane, complicando la sua permanenza nel club argentino. Il trasferimento di Carboni al River Plate, inizialmente considerato un passo importante per il suo sviluppo, ha incontrato ostacoli inaspettati. La causa principale del problema è stata il cambio di allenatore nella squadra argentina, che ha portato a un ripensamento delle scelte tecniche e, di conseguenza, ha messo in discussione il ruolo di Carboni nel progetto.

Carboni torna in Europa, nuovo club interessato in Serie A

NUOVA ESPERIENZA – L’Inter, pur accogliendo nuovamente il giocatore, ha subito iniziato a cercare una nuova sistemazione per garantire a Carboni continuità di gioco e un ambiente ideale per la sua crescita. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro ha trovato nel Venezia una soluzione interessante. La società veneta, che milita in Serie B, sembra infatti essere vicina all’accordo per accogliere il terzino in prestito.