Carboni pronto a tornare all’Inter? Una sensazione dalla Francia

Valentin Carboni potrebbe tornare in Italia per svolgere il suo percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio: in questo modo, l’argentino chiuderebbe anzitempo la sua esperienza con il Marsiglia, tornando subito all’Inter.

LA SITUAZIONE – Valentin Carboni ha vissuto un’avventura davvero sfortunata con il Marsiglia, formazione alla quale l’Inter aveva deciso di cederlo in prestito nella sessione estiva di mercato. Il calciatore argentino, infortunatosi al legamento crociato del ginocchio sinistro, potrebbe tornare subito in Italia per lo svolgimento del percorso di recupero che lo staff medico dei meneghini potrebbe predisporre per lui. Questa è la sensazione diffusa da Goal.com, versione francese, riguardo lo scenario connesso alla situazione di Carboni.

Carboni ringrazia per l’affetto: Inter e non solo

IL PENSIERO – Intanto Carboni ha pubblicato un post sul suo account ufficiale di Instagram per ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto in un momento delicato come quello attuale. Queste le sue parole: «Grazie mille a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni. Grazie a Dio l’operazione è andata al meglio, quindi voglio ringraziare il Dr Ramon Cugat e tutto il suo team per l’intervento riuscito. Ringrazio anche i miei colleghi, l’ente tecnico e l’ente medico dell’Argentina e dell’Inter. Per ringraziare soprattutto la mia famiglia che è quella che c’è sempre, in ogni momento e di più in questo momento così difficile, vi amo tanto. Ora concentrato sulla riabilitazione e sul tornare nel modo migliore in campo».