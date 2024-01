Carboni, più pretendenti: pure un top club di Serie A! Palla all’Inter

Carboni piace non solo all’estero, ma anche in Italia. Circa un’ora fa è arrivato in sede all’Inter l’agente Moggi. Un club di Serie A ha chiesto informazioni.

INTERESSE − Oltre al West Ham in Premier League, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Valentin Carboni. Il ragazzo di proprietà dei nerazzurri, ma in prestito al Monza, piace tanto non solo all’estero. Ad oggi ha totalizzato 16 partite condite da due gol e tre assist. L’Inter ha intenzioni serie per il classe 2005 argentino, che in estate potrebbe anche rientrare alla base per diventare un vero e proprio nuovo rinforzo per Simone Inzaghi.