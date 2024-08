Carboni a un passo dal Venezia: in programma la chiusura con l’Inter!

Per l’arrivo di Franco Carboni al Venezia è ormai solo questione di tempo. Dopo il dietrofront col River Plate per il giovane argentino in prestito dall’Inter è in arrivo una nuova avventura.

SECONDA AVVENTURA – Lo ha fatto capire chiaramente lo stesso Franco Carboni in una recente intervista: per lui al River Plate non ci sarebbe stato spazio. Per questo motivo il soggiorno a Buenois Aires del giovane calciatore dell’Inter è durato praticamente meno di un mese. Fortunatamente per il calciatore classe 2003, dovuto rientrare nella rosa nerazzurra, c’è un club di Serie A pronto ad accoglierlo in squadra. Si tratta del Venezia, tra le neo promosse delle nuova stagione, che deciso di non lasciarsi scappare l’occasione Carboni.

Carboni, attesa la fumata bianca per il Venezia!

QUESTIONE DI TEMPO – Franco Carboni è rientrato in Italia e, archiviato il brevissimo capitolo River Plate, è pronto a una nuova avventura. Inter e Venezia, che nel corso dell’estate si sono incrociate più di una volta sul mercato, tornano a dialogare proprio per il giovane argentino. Come dichiarato dallo stesso calciatore, Carboni è ormai praticamente promesso sposo del club lagunare. È, infatti, solo questione di ore per la chiusura definitiva dell’affare che lo porterà al Venezia. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, sarà proprio domani – lunedì 26 agosto – il giorno giusto per la fumata bianca. Non resta, dunque, che attendere l’ufficialità del nuovo trasferimento.