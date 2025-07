Carboni passa in mano a Vieira: un patto tra Inter e Genoa – TS

Valentin Carboni nelle sapienti mani di Patrick Vieira, ex Inter tra le altre cose. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con il Genoa per il prestito secco del ragazzo argentino.

NUOVA ESPERIENZA – Inter e Genoa hanno chiuso per Valentin Carboni. Il talentuoso centrocampista offensivo argentino, classe 2005, nella prossima stagione giocherà nella squadra di Patrick Vieira. Il classe 2005 ha talento da vendere, ma ha perso un anno, visto l’infortunio al crociato rimediato lo scorso ottobre, quando militava tra le fila del Marsiglia. In estate è arrivata l’opportunità di giocare al Mondiale per Club, dove ha trovato pure un gol decisivo nella seconda partita del girone tra Inter e Urawa Reds. Ora il figlio d’arte volerà a Genova per accendere una delle piazze più importanti del Belpaese pallonaro.

Carboni e quel patto tra Inter e Genoa per farlo giocare

PATTO PER GIOCARE – Tra Inter e Genoa si è siglato una sorta di patto. La Beneamata vuole che Carboni giochi con continuità, in maniera tale da ritrovarsi il prossimo anno un giocatore già pronto e preparato. Ecco perché al prestito secco si aggiungono dei bonus legati alle presenze che l’Inter consegnerà al Genoa, fino al massimo di un milione di euro. Quasi superfluo sottolineare come un po’ tutti in viale della Liberazione si augurino di pagarli quei soldi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino