Carboni è la prima opzione di Palladino per la nuova Fiorentina: lo scenario – CdS

Valentin Carboni potrebbe essere il primo colpo della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino. Il tecnico campano accoglierebbe con estremo favore l’idea di una nuova esperienza con il talento argentino.

IL PUNTO – Valentin Carboni rappresenta un’idea molto concreta per la Fiorentina in vista della finestra estiva di calciomercato. Il calciatore argentino, che ha disputato quest’ultima stagione con il Monza, ritroverebbe quel Raffaele Palladino che ha sempre puntato con tanta convinzione sul suo profilo. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la Viola ha offerto circa 20 milioni di euro per provare a strappare il suo cartellino all’Inter nella finestra invernale di calciomercato. La Viola è intenzionata a riprovarci anche in questa sessione di mercato, questa volta con la volontà di scardinare il muro opposto dall’Inter alla sua cessione.

Carboni potrebbe essere ceduto: l’Inter ascolterà le offerte della Fiorentina (e delle altre) per il suo gioiello

LO SCENARIO – Che l’Inter non ritenga incedibile il talento argentino è un fatto noto da mesi. La dirigenza nerazzurra, con al vertice il suo nuovo Presidente Giuseppe Marotta, pratica quella condotta consistente nel non escludere la cessione dei suoi giovani promettenti, a patto che per loro arrivi un’offerta ritenuta adeguata dal punto di vista economico. Anche nel caso di Carboni, quindi, l’Inter è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per ascoltare le proposte economiche che le saranno rivolte per la cessione del classe 2005. Di certo, l’Inter non considera l’argentino come un peso di cui liberarsi. Ciò significa che, nonostante sia possibile la sua partenza, il club nerazzurro non si sente obbligato ad acconsentire al suo trasferimento in assenza di un’offerta conveniente.

IL SOSTEGNO – A rafforzare le ambizioni del club Viola vi sarà la presenza di un allenatore, quale Raffaele Palladino, che vorrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nel contribuire al processo di maturazione e crescita definitiva di Carboni. L’Inter osserva interessata, consapevole del fatto che la Fiorentina tenterà di individuare la strategia consona per concretizzare il proprio proposito di riunire il tecnico campano e il talento argentino.