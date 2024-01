Carboni e non solo: la Fiorentina ci ha provato con un obiettivo dell’Inter – Sky

Oggi si è parlato del futuro di Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza dove ha già mostrato delle qualità. L’agente del giocatore oggi ha fatto visita all’Inter per parlare del futuro del ragazzo, che ha attirato su di sé l’interesse della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L’Originale, la dirigenza viola ha presentato la stessa offerta anche per un altro obiettivo dell’Inter.

STESSA CIFRA – Valentin Carboni grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Monza, ha attirato l’interesse della Fiorentina che ha presentato un’offerta da 20 milioni per prelevarlo dall’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, la dirigenza viola ha presentato la stessa offerta anche per Albert Gudmundsson, talento del Genoa seguito anche dall’Inter. La risposta da parte di Genoa e Inter è stata la stessa: no secco alla Fiorentina per i due giocatori.