Carboni, non solo Copa América: contatti con una big di Serie A!

Carboni è negli Stati Uniti, dove domani notte (alle 2 ora italiana di venerdì) giocherà la prima partita con l’Argentina contro il Canada di Buchanan. L’attaccante di rientro all’Inter dopo il prestito al Monza non è però scontato che rimanga a Milano: c’è un nuovo interesse, ne parla Tuttosport.

SOLO DI PASSAGGIO? – Per Valentin Carboni il mese di giugno del 2024 sarà ricordato a lungo. Questo per la scelta – del tutto a sorpresa – del commissario tecnico Lionel Scaloni di inserirlo fra i convocati dell’Argentina per la Copa América, preferendolo a nomi più blasonati (fra cui Paulo Dybala, che non era nemmeno nella lista preliminare). L’attaccante classe 2005 è di rientro all’Inter, finito il prestito al Monza che non aveva opzioni per il riscatto. Ma non è comunque scontato che Carboni rimanga a Milano.

Carboni, dal nerazzurro dell’Inter a un altro?

L’OPPORTUNITÀ – Fra chi ha mostrato interesse nei confronti del giovane argentino c’è un’altra squadra nerazzurra: l’Atalanta. È quanto afferma Tuttosport oggi in edicola, scrivendo di come Carboni piaccia molto a Gian Piero Gasperini. Il tecnico vorrebbe avere un po’ più di fantasia in attacco e per questo sta pensando a lui. I primi contatti fra le parti risultano esserci, da capire se porteranno a un accordo. Questo perché, come ricordato ieri sera, la valutazione che l’Inter fa del giocatore non è certo bassa e non sarà svenduto. Ma, in ogni caso, Carboni sta diventando un uomo mercato in questo primo periodo di trattative.

