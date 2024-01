Carboni non si muove: Inter avvisata. Inutile l’assist di Buchanan – TS

Carboni di nuovo all’Inter è uno scenario di cui si parla da almeno un mese ma in realtà è realizzabile solo a fine stagione. Questo è quanto deciso a Monza e che sembra accettato anche a Milano. Soprattutto dopo l’affondo su Buchanan. I dettagli sul Tuttosport odierno

RISORSE FINITE – Uno dei motivi dietro la permanenza di Alexis Sanchez a Milano è da ricercare anche fuori Riad (Supercoppa Italiana). Ed è lo stesso motivo che frena l’Inter nell’opzione di aggiungere un quinto attaccante in rosa. Si tratta delle risorse necessarie per affondare il colpo su un’occasione di mercato in grado di sostituire adeguatamente Sanchez e/o aggiungersi al quartetto già a disposizione di Simone Inzaghi in attacco. Un compromesso tecnico ed economico reso impossibile dall’investimento sull’esterno destro Tajon Buchanan, che toglie all’Inter ogni altra possibilità di manvora sul mercato. L’unica pista percorribile è (sarebbe stato?) il ritorno a Milano del classe 2005 argentino Valentin Carboni ma il Monza si è sempre opposto con fermezza all’ipotesi di interrompere il prestito previsto fino a fine stagione. Come riporta il collega Federico Masini per il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, sebbene il Monza stia mettendo a segno diversi movimenti in entrata per rinforzare l’attacco a disposizione di Raffaele Palladino, non è previsto l’addio anticipato del più giovane dei Carboni nerazzurri. La conferma arriva direttamente da Adriano Galliani, che ha fatto capire all’Inter di non voler rinunciare a Carboni nella seconda parte di stagione. Niente da fare per l’assist firmato Buchanan… Non ci sono altri milioni da investire sul mercato ora, ma Carboni comunque non si muove da Monza.