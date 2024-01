Carboni, dopo il Monza la Serie B? Contatti con l’Inter avviati! – Sky

Dopo la conferma diretta avuta dalla nostra redazione, continuano i rumors di mercato legati a Valentin Carboni. Il giovane dell’Inter potrebbe arrivare in Serie B.

CONTATTI – Valentin Carboni è uno dei gioiellini dell’Inter, che ha scelto di far partire per permettergli di maturare e sperimentare. In estate, infatti, il calciatore ha lasciato il club nerazzurro per andare in prestito al Monza. Adesso, come raccolto dalla nostra redazione, il giocatore potrebbe approdare in Serie B. La Ternana, che sarebbe interessata al Carboni, ha avviato i contatti per eventuale trasferimento.

Fonte: Sky Sport 24 – Emanuele Baiocchini