Carboni al Monza, decisiva la famiglia! Parte anche Satriano − SM

Valentin Carboni lascia l’Inter per andare al Monza, manca soltanto l’annuncio ufficiale. Verso l’addio anche Martin Satriano, corteggiato in Francia

GIOVANI DA FORMARE − L’Inter fa girare nuovamente i suoi giovani in giro per l’Italia e l’Europa. Questa volta tocca a Carboni e Satriano. Il talentuoso argentino va al Monza in prestito secco. Niente Boca Juniors e Frosinone, gli altri due club che lo avevano chiesto all’Inter. Decisiva la vicinanza familiare. Infatti, in Brianza troverà non solo il fratello Franco, ma anche il papà, allenatore dell’Under 18. Come riferisce ancora Marco Barzaghi, in collegamento per Sport Mediaset da Appiano Gentile, pronto a lasciare l’Inter anche Satriano. L’attaccante uruguaiano, lo scorso anno in prestito all’Empoli nell’affare Asllani, viaggia verso il Brest in Ligue 1.