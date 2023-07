Carboni al Monza, ancora niente annuncio ma primo passo formale

Carboni (Valentin) giocherà al Monza col fratello Franco, ma non è arrivata l’ufficialità che era attesa per questo pomeriggio. Nonostante ciò, da Sky Sport arrivano aggiornamenti che sottolineano come tutto sia definito.

CHIUSURA FATTA – Già da questo pomeriggio Valentin Carboni è diventato un giocatore del Monza. L’operazione è ormai conclusa, come raccontato dalla nostra redazione: accordo con l’Inter sulla base di un prestito. In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio aggiunge come l’ufficialità arriverà nel venerdì appena concluso. Con una novità: Carboni si è già unito al gruppo del Monza, nel ritiro di Pontedilegno-Tonale, agli ordini di Raffaele Palladino.