Carboni tra l’Inter e la pista argentina: formula e scenari futuri!

Valentin Carboni è volato insieme alla squadra per gli impegni del Mondiale per Club: per il giovane attaccante dell’Inter, il cui futuro è al momento incerto, spunta l’ipotesi del ritorno in Argentina.

LA SITUAZIONE – Valentin Carboni intende sfruttare la finestra del Mondiale per Club per dimostrare il proprio valore all’Inter. Il calciatore argentino, che ha già avuto modo di lavorare con Cristian Chivu in Primavera, sogna di replicare l’ottima esperienza trascorsa con il tecnico rumeno anche in Prima Squadra. Pur consapevole delle difficoltà del caso, alimentate dal fatto che è appena rientrato da un grave infortunio rimediato nello scorso anno, il classe 2005 non intende infatti precludersi la possibilità di realizzare il suo grande desiderio: recitare un ruolo di primo piano all’Inter.

Carboni non sicuro della permanenza all’Inter: l’ipotesi River Plate

INTERESSE ARGENTINO – Alle ambizioni di Carboni potrebbe contrapporsi la strategia dell’Inter, in occasione della finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, intendono prima monitorarne l’effettivo recupero dall’infortunio al crociato prima di decidere sulla scelta più consona da adottare sul mercato. L’ipotesi di una cessione è dunque sul tavolo, con il River Plate che starebbe pensando proprio al profilo di Carboni per sostituire Franco Mastantuono, promesso sposo del Real Madrid. Come riportato da Radio La Red i Millionarios, la squadra argentina è pronta a sondare il terreno per comprendere eventuali margini di trattativa. Con Carboni che, in cuor suo, spera di convincere l’Inter a puntare su di lui sin dalla prossima stagione.