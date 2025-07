Carboni in prestito al Genoa! I dettagli dell’accordo con l’Inter

Valentin Carboni rimarrà in Italia ed andrà precisamente al Genoa. Il calciatore argentino si unirà presto al nuovo club, i dettagli dell’accordo con l’Inter da Fabrizio Romano su X.

ANNO DIFFICILE – Valentin Carboni diventerà presto un nuovo giocatore del Genoa. Il fantasista argentino rimarrà perciò in Italia a differenza della scelta fatta meno di un anno fa. Ad agosto scorso il calciatore optò per un club francese, vale a dire l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’esperienza non è però andata al meglio a causa dell’infortunio al crociato. Carboni si è fermato ad ottobre e alla metà della stagione è stato rispedito all’Inter. A Milano ha svolto il recupero sotto stretta osservazione dello staff medico nerazzurro, che gli ha permesso a giugno di giocare il Mondiale per Club.

ACCORDO – Negli Stati Uniti Valentin Carboni ha avuto un ruolo da protagonista e ha segnato uno dei gol decisivi del percorso dell’Inter, vale a dire quello valido per il 2-1 finale contro gli Urawa Reds ai gironi. In questi giorni la dirigenza ha trovato l’accordo con il Genoa per il prestito secco di un anno, quindi fino al 2026. L’Inter però pagherà bonus fino al milione di euro per far giocare Valentin Carboni. I rosso-blu avranno un incentivo per garantire la crescita del ragazzo tramite un alto minutaggio negli undici dell’allenatore Patrick Vieira.