Carboni, il Genoa ha avviato i contatti con l’Inter: la formula – Sky

Il Genoa ha avviato i contatti per Valentin Carboni. Il ragazzo argentino piace al Grifone, che sta lavorando con l’Inter sulla formula.

AVVIATI PRIMI CONTATTI – Carboni, questa sera in Inter-Fluminense, è entrato nella ripresa cercando di dare brio ad un’Inter brutta e poco performante. Il ragazzo argentino del 2005 ha avuto qualche guizzo, ma non è riuscito a ripetere il gol decisivo segnato contro gli Urawa Reds nella seconda partita del girone E del Mondiale per Club. Adesso l’Inter potrebbe però cederlo per farlo maturare e giocare in giro per la Serie A. A mettere gli occhi sul figlio d’arte il Genoa. Il Grifone, riporta Sky Sport, ha avviato i primi contatti con la società interista e si lavora sulla formula del prestito.

Su Carboni c’è il Genoa: con l’Inter rapporti positivi

RAPPORTI BUONI – Per Carboni potrebbe essere un’opzione importante quella del Genoa. La Beneamata, lo scorso anno lo aveva prestato al Marsiglia, ma il ragazzo, causa infortunio al crociato, è poi rientrato a gennaio. I primi passi in nerazzurro quest’anno li ha fatti proprio negli Stati Uniti. Tra Inter e Genoa il rapporto è più che ottimo: lo scorso anno, i nerazzurri prelevarono dal Grifone il portiere Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo è stato acquistato per circa 15 milioni di euro.