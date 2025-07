Carboni-Genoa, sempre più vicini: la formula scelta dall’Inter

L’Inter potrebbe privarsi di Valentin Carboni in questa sessione di mercato. Il talento argentino è sempre più vicino al trasferimento al Genoa: ecco la formula scelta.

TALENTO – L’Inter e Valentin Carboni si sono ritrovati dopo il brutto infortunio e la breve parentesi al Marsiglia. Il Mondiale per Club è stato un buon banco di prova per testare la tenuta atletica e fisica del calciatore. L’argentino ha risposto presente con un gran gol contro la squadra giapponese dell’Urawa Reds decidendo la sfida al 92° minuto. Il calciatore non solo ha dimostrato grande tecnica e buoni spunti in mezzo al campo ma anche di poter essere una pedina in più spendibile nel 3-4-2-1 di Christian Chivu. Carboni ha le caratteristiche sia per giocare come centrocampista che come trequartista dietro le punte. Non a caso nelle ultime ore l’Inter vorrebbe privarsi di Mehdi Taremi proprio per prendere un fantasista.

Inter, Valentin Carboni interessa ad una squadra di Serie A

APERTURA – L’Inter ha aperto la trattativa di Valentin Carboni al Genoa. La squadra rossoblù ha chiesto informazioni sul cartellino del giocatore, ma come riporta Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky, non a titolo definitivo. Di Marzio conferma che l’Inter sarebbe disposta a privarsi del calciatore ma solo per il prestito e al momento ci sarebbero tutti i presupposti per chiudere favorevolmente la trattativa.