Carboni al Genoa e l’Inter paga per farlo giocare: i dettagli – CdS

Valentin Carboni viaggia verso il Genoa. Accordo tra l’Inter e il club ligure e nella prossima stagione il trequartista argentino giocherà con la maglia rossoblù. Arrivano alcuni dettagli sull’operazione da parte del Corriere dello Sport.

FORMULA – Valentin Carboni giocherà in Serie A nella prossima stagione e lo farà tra le fila del Genoa. Qui verrà curato e gestito da un ex Inter, come Patrick Vieira, che avrà il compito di valorizzarlo a dovere. Il ragazzo argentino, classe 2005, si trasferisce in Liguria in prestito secco e, inoltre, il club nerazzurro pagherà di tasca sua il Genoa attraverso dei bonus in base alle presenze che il baby talento farà. Insomma, l’Inter ha fiducia e ci crede tantissimo, ecco perché pagherà per farlo giocare. Carboni, dal canto suo, dovrà dimostrare il suo enorme potenziale. Lo scorso anno a Marsiglia non è andata come sperato, visto il gravissimo infortunio al crociato che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione.

Carboni per esplodere al Genoa e l’Inter guarda e spera

OBIETTIVI – Dopo il rientro all’Inter, in estate, Carboni ha potuto giocare con la squadra di Cristian Chivu il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Per lui anche un gol, peraltro decisivo, contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. L’obiettivo di Carboni è esplodere e ritrovare anche la nazionale argentina in vista dei prossimi campionati del Mondo che si disputeranno tra USA, Messico e Canada il prossimo anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia