Carboni verso il Genoa. Dettagli, formula e speranze Inter – TS

Valentín Carboni è sempre più vicino al trasferimento al Genoa in questa sessione estiva di mercato, con l’Inter che ha una certezza e un auspicio riguardo il suo futuro.

IL PIANO – Per Valentín Carboni l’Inter appare intenzionata a fare un ragionamento diverso rispetto a quello visto nel caso di Francesco Pio Esposito. Nonostante il buon Mondiale per Club disputato dall’argentino, infatti, la squadra nerazzurra è convinta che la scelta preferibile per il futuro sia quella di cederlo in prestito a una società in grado di assicurargli un adeguato minutaggio frutto di una centralità nello scacchiere del Club in questione. Ecco che l’ipotesi Genoa acquisisce sempre più forza, in questo contesto, stante la consapevolezza del lavoro certosino e dell’approccio lungimirante di Patrick Vieira nei confronti dei giovani.

Carboni destinato al Genoa: il dettaglio da definire con l’Inter

I DETTAGLI – L’Inter deve ora sedersi al tavolo delle trattative con il Genoa per definire la formula dell’affare. L’intenzione dei nerazzurri di non perdere il controllo del cartellino di Carboni può tradursi in due scelte: prestito secco o prestito con riscatto e controriscatto. Quest’ultima formula, prescelta in occasione della sfortunata intesa con il Marsiglia siglata nella scorsa stagione, potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la trattativa e consegnare a Vieira il gioiello da sgrezzare sotto gli occhi dei tifosi al Marassi.

Fonte: Nicolò Schira – TuttoSport