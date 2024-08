Carboni day al Marsiglia, rinnovo Inter e poi si vola: le cifre − TS

Valentin Carboni oggi atteso a Marsiglia. Ma prima dovrà passare da Milano e mettere un autografo sul rinnovo di contratto con l’Inter.

STEP – Oggi il Valentin Carboni day. Il baby argentino, classe 2005, oggi sarà a Milano per firmare il proprio rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2029 per 1.5 milioni di euro a stagione. Step propedeutico prima dello sbarco a Marsiglia. In Francia, scrive Tuttosport, è atteso nel primo pomeriggio. L’argentino si sottoporrà alle visite mediche e poi già stasera o al massimo domani firmerà il nuovo contratto con il club allenato da Roberto De Zerbi. In Ligue 1 cercherà di sbocciare definitivamente, con l’Inter che ne manterrà il controllo per riprenderlo magari già il prossimo anno come un giocatore più maturo e determinante.

Carboni vola a Marsiglia: tutte le cifre con l’Inter

CIFRE – Carboni sbarcherà a Marsiglia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Marsiglia e contro-riscatto dell’Inter. Il prestito sarà di un milione di euro, con l’OM che potrà riscattarlo per circa 36 milioni di euro più bonus l’estate successiva. Il contro-riscatto a favore dei nerazzurri è fissato a quota 40. La Beneamata, dunque, sarà pronta a riprendere, pagando una sorta di premio di valorizzazione, il figliol prodigo, qualora Carboni dovesse mantenere tutte le aspettative.

