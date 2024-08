Carboni è atterrato a Marsiglia: inizia la nuova avventura del talento dell’Inter!

Valentin Carboni è appena atterrato a Marsiglia, dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con i transalpini.

AVVENTURA INIZIATA – Valentin Carboni è sbarcato in Francia, dove lo attende l’inizio di quell’iter che lo porterà a siglare il contratto con il Marsiglia. Il club transalpino, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dall’allenatore Roberto De Zerbi, ha deciso con convinzione di puntare sul talento argentino, consapevole di quanto potenziale inespresso porti con sé il figlio d’arte.

Carboni al Marsiglia: non un addio, ma un arrivederci all’Inter!

LO SCENARIO – Per come è stata impostata la trattativa tra l’Inter e l’Olympique Marsiglia, una certezza si può ritenere chiara ed evidente agli occhi degli spettatori che hanno assistito al concretizzarsi dell’affare: la volontà dei nerazzurri di non perdere il controllo del calciatore classe 2005. La stagione disputata da quest’ultimo al Monza, così come le occasioni da lui sfruttate per esprimere il proprio talento con la maglia della Nazionale argentina, hanno consegnato all’Inter il quadro di un calciatore che potrebbe diventare un top nel proprio ruolo.

UN RAGIONAMENTO – Altrettanto vero è che il collocamento del calciatore argentino nello scacchiere tattico dell’Inter non sarà in ogni caso semplice. Nel modulo applicato da Simone Inzaghi, infatti, vi è spazio per registi e mezzali, con calciatori che fanno dell’estro e dell’interpretazione prettamente offensiva del ruolo di centrocampista difficilmente integrabili in questo meccanismo. Resterebbe la possibilità di un inserimento nella posizione di seconda punta, anche se vedere Carboni partire così vicino alla porta è un’ulteriore fonte di perplessità.