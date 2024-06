Carboni, Atalanta e altri club lo vogliono! Ma priorità a Inzaghi – Sky

Valentin Carboni, giovane talento argentino attualmente impegnato con la nazionale per la Copa America, è al centro dell’attenzione di mercato. Il trequartista dell’Inter, secondo Sky Sport, ha attirato l’interesse di diverse squadre, con l’Atalanta in prima linea.

PIACE A TUTTI – Valentin Carboni torna dal prestito al Monza e vola negli Stati Uniti dopo la convocazione dell’Argentina Campione del Mondo. Al suo ritorno, l’Inter deciderà se tenere il calciatore o mandarlo nuovamente in prestito. Tra i club più interessati, al momento, c’è soprattutto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nota per la sua capacità di valorizzare giovani talenti. Il club bergamasco è determinato a migliorare il proprio reparto offensivo e il giocatore argentino rappresenta una pedina perfetta per gli schemi del tecnico. Nonostante l’interesse di mercato, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del suo giovane talento.

Carboni resta o va via? La palla passa a Inzaghi

VALUTAZIONE – Prima di decidere il suo futuro, Valentin Carboni dopo la Copa America si unirà al ritiro dell’Inter, dove verrà valutato attentamente da mister Simone Inzaghi. Il tecnico vuole osservare da vicino le qualità e il potenziale del trequartista prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il suo futuro. Se Inzaghi dovesse ritenere che Carboni ha bisogno di maggiore esperienza per maturare, l’Inter sarebbe disposta a cederlo, ma solo in prestito. La società nerazzurra, infatti, crede fermamente nelle capacità del giovane argentino e vuole assicurarsi che continui a crescere, preferibilmente in un contesto competitivo come quello della Serie A.